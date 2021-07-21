Горняк22: Разбойное нападение на ювелирный магазин произошло в Рубцовске

Золото. Украшения Фото: pexels.com

Подозреваемому в ограблении удалось скрыться – сейчас его ищут правоохранители. В краевом МВД сообщили об активных оперативно-разыскных мероприятиях в городе

20 июля около 12 часов дня в Рубцовске ограбили ювелирный магазин. В торговый зал, расположенный на улице Дзержинского, ворвался мужчина в медицинской маске. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он перевернул одну из витрин с дорогими украшениями и похитил один из лотков с золотом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прихватив ювелирные украшения, мужчина скрылся. Сейчас его ищут полицейские. Уточняется, что также необходима помощь возможных свидетелей.

Устанавливается ущерб, нанесенный ювелирному магазину.

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