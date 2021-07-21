Горняк22: Алтайский следком назвал фейком информацию о мести в убийстве участкового

Убийство участкового в Гоньбе Фото: vk.com/incident22

Следователи заявили, что подозреваемый не общается с журналистами и не мог им передать информацию о признании и мотивах преступления

Следователи опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый в убийстве участкового 57-летний Владимир Шедов признался в содеянном. Об этом сообщил «Банкфакс» со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, подозреваемый сейчас содержится под стражей и общается только со следователем. При этом он заверяет о своей непричастности к расправе.

«Изложенная якобы им точка зрения <…> – это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение граждан, а также дискредитирующая личность погибшего сотрудника полиции», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее издание Life сообщило, что Шедов признался в убийстве и дал признательные показания. При этом он якобы назвал мотивом преступления месть за пытки, которым он подвергся со стороны полиции.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. Предположительно, его убил и сжег вместе с машиной поднадзорный, к которому тот поехал вечером. У погибшего остались жена и трое детей.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ТОЛК