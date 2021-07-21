Горняк22: Вирусолог объяснил последствия отказа от второго компонента вакцины от COVID-19

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По словам врача, при неполной вакцинации иммунитет человека не сможет в полной мере противостоять всем мутациям коронавируса

У россиян, которые поставили только первую дозу препарата и пропустили вторую, не может сформироваться достаточный иммунитет против коронавируса, заявил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский, сообщает радио Sputnik.

«Люди лишь только с первым компонентом вакцины остаются уязвимыми для коронавируса, особенно для заражения штаммом «дельта», – объяснил эксперт.

Специалист также отметил, что сейчас вакцина нейтрализует «дельта» штамм коронавируса только на 80%, ведь изначально препарат был сделан против того варианта инфекции, который появился в Ухани. Поэтому для лучшей защиты нужно проходить полный курс вакцинации.

Ранее врач объяснил, может ли прививка от коронавируса оставить шрам. По его словам, такое может случиться, только если медик неправильно поставит прививку.

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