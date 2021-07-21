Горняк22: В Санкт-Петербурге умерла подавившаяся виноградом девочка

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова

Стало известно, что девочка проживала в неполной семье с мамой и бабушкой. На учете в органах соцзащиты семья не состояла

19 июля в Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка умерла после того, как подавилась виноградом, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 17 июля в одном из домов в деревне Рассказовка. По словам матери пострадавшей, девочка проглотила виноградину и начала задыхаться. Ей сразу же вызвали скорую помощь.

Прибывший врач извлек частички пищи и госпитализировал ребенка. В больницу ребенок поступил с признаками механической асфиксии. Врачи пытались спасти жизнь девочки, но спустя два дня она скончалась.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае четырехлетнего мальчика убило столбом качели. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

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