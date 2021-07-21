Горняк22: В России выделили 1,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки семей с детьми

Дети Фото: pixabay.com

В пресс-службе кабмина уточнили, что стоимость билета со скидкой будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать льготные тарифы на поездки семей с детьми по стране, сообщает «РИА Новости».

По словам главы правительства, для льготных авиаперевозок из бюджета выделили 1,35 млрд рублей. Это позволит российским семьям покупать билеты по фиксированным низким ценам.

«Правительство утвердило правила, по которым авиакомпании будут получать субсидии на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов», – рассказал он.

Мушистин отметил, что задачу нужно выполнить максимально оперативно, чтобы россияне могли воспользоваться льготами в сезон отпусков в августе.

Ранее «Толк» сообщал, что более 5 тысяч семей Алтайского края получили кешбэк на летний отдых детей. Средства пока не вернули только родителям, которые купили путёвки в лагеря до 25 мая.

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