ГОРНЯК22 21.07.2021
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Горняк22: Национальный день хот-дога и далее. Какие праздники сегодня, 21 июля

Горняк22
38 минут Ago

Еда Фото: pixabay.com

Забавные и бессмысленные, религиозные и государственные, официальные и выдуманные – все праздники 21 июля в подборке «Толка»

Какие праздники отмечают 21 июля

  • Православные христиане чтят Казанскую икону Божией Матери: в этот день произошло чудесное явление иконы в Казани в 1579 году. Это одна из самых любимых, популярных и почитаемых в России икон Богородицы.
  • Католики 21 июля отмечают День великого ветхозаветного пророка Иезекииля, который удостоился божественных видений.
  • В США отмечают сразу несколько уникальных событий: День хот-дога, День «Возьмите обезьяну на обед», праздник в честь возрастного ограничения на алкоголь, День «Возьмите поэта на работу» и День «Будь кем-то».
  • В Бельгии отмечают главный праздник страны – Национальный день Бельгии.
  • Еще один оригинальный праздник – День «Пригласите инопланетянина жить с вами» (Invite an Alien to Live with You Day).
  • А еще 21 июля 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых – Михаил Федорович.

Праздники – «Календарь событий» и «Какой сегодня праздник»

ТОЛК

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