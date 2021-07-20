Горняк22: Директор МакSим рассказала, что врачи не дают прогнозов по состоянию певицы

МакSим Фото: кадр из видео youtube.com

Представитель артистки подчеркнула, что работники больницы, на которых ссылались СМИ, не имеют права разглашать сведения о пациентах

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова в своем аккаунте в Instagram опровергла слухи об ухудшении состояния артистки и призвала не сравнивать ситуацию с болезнью певицы Юлии Началовой.

По словам Соколовой, она не понимает, откуда могли появиться такие слухи. Сейчас врачи опасаются давать какие-то прогнозы о выздоровлении певицы.

«Врачи пока не дают никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжелое состояние, с какими-то минимальными улучшениями», – ответила она.

В комментариях в аккаунте Соколовой некоторые пользователи отметили, что все происходящее вокруг певицы напоминает ситуацию с Юлией Началовой. Тогда представители певицы опровергали информацию о тяжелой болезни артистки, но в итоге все, что писала пресса, оказалось правдой.

В ответ менеджер попросила не сравнивать ситуации и подчеркнула, что все имеют право на личную жизнь.

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности весной 2019 года. Лечащий врач позднее рассказал, что артистка до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной, из-за чего начался сепсис.

Ранее, в субботу, появилась информация, что у МакSим якобы начало отказывать правое легкое. Утверждалось, что у певицы якобы увеличены левые отделы сердца и ее состояние ухудшается.

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