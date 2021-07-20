Горняк22: Товары для школьников подорожают перед новым учебным годом

Школа Фото: pixabay.com

Представители крупных производителей уже подтвердили повышение цен на товары. Сильнее всего подорожают ручки, тетради, папки с файлами и альбомы для рисования

В августе магазины, продающие канцелярские изделия и товары для школьников, планируют поднять цены на 10-30% на весь ассортимент, сообщают «Ведомости».

Рост цен на канцелярию связан с увеличением стоимости полимерных материалов и целлюлозы, а их нехватка – с производством медицинских масок и упаковки. Эксперт Артем Лебедской-Тамбиев отметил, что в 2021 году полиэтилен в Европе подорожал в 1,5 раза. Ситуация на российском рынке отражает зарубежную динамику.

По словам специалистов, спрос на полимерные материалы вызвала пандемия коронавируса. Полимеры стали востребованы для производства медицинских масок, упаковки и пластиковой посуды. Они стали более востребованными из-за роста доставки товаров. Кроме того, на фоне пандемии выросло потребление туалетной бумаги, салфеток и других товаров, которые делают из целлюлозы.

Ранее «Толк» сообщал, что почти 400 тысяч детей в Алтайском крае получат «путинские» выплаты к школе. Материальную помощь получат родители детей, которым исполнится шесть лет не позднее 1 сентября этого года.

ТОЛК