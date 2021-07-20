Горняк22: Моргенштерн подписал контракт о сотрудничестве с промоушеном MMA

Моргенштерн и Анатолий Сульянов

В опубликованном в соцсети видео мужчины обсуждали, за какую сумму рэпер вошел бы в октагон. Затем они заявили, что контракт на выступления фактически заключен

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил в своем аккаунте в Instagram, что подписал контракт с главой промоушена Hardcore MMA Анатолием Сульяновым.

«Искупались и подписались», – заявил музыкант в соцсети.

Сам Сульянов в Instagram пообещал позже раскрыть все подробности соглашения.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам в комменты», – написал Сульянов в своем Instagram.

При этом Моргенштерн неоднократно негативно высказывался о ММА и предлагал запретить бои. Музыкант предлагал ввести цензуру и заявлял, что такой спорт подает плохой пример детям.

Ранее Моргенштерн и Алена Швец стали самыми популярными российскими музыкантами. Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы.

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