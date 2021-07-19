Горняк22: В Краснодарском крае лев ранил девочку, которая хотела с ним сфотографироваться
Лев Фото: pexels.com
Несмотря на то, что животное находилось в клетке, девочка получила рваные раны правого предплечья и кисти, ее госпитализировали
На базе отдыха «Сан-Марино» в Краснодарском крае лев напал на 13-летнюю девочку, сообщает СКР по Краснодарскому краю.
Она подошла к вольеру и протянула руку, чтобы сфотографировать животное, в этот момент лев ударил лапой по руке ребенка и нанес ей поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти.
По данным следкома, угрозы ее жизни нет, девочка была госпитализирована. Отмечается, что на базе отдыха все дикие животные находятся в клетках. Проводятся проверки правомерности содержания животного и соблюдения условий безопасности.