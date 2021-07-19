Горняк22: Роспотребнадзор на Алтае назвал самые безопасные для здоровья пляжи

Пляж. Карьеры. Купание Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Как считают специалисты, на несанкционированных пляжах в Алтайском крае можно подхватить гепатит А, энтеровирусные инфекции, паразитарные заболевания

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю отчиталось о проверке водных рекреаций и зон для отдыха в регионе. Всего на 15 июля допуск к работе имеют 54 водных объекта.

Кроме того, специалисты проверили и выдали разрешение еще 23 зонам рекреации. Среди них барнаульский муниципальный пляж на острове Помазкин, пляж в поселке Солнечный Первомайского района, озеро Пионерское в Барнауле (Ленточный бор), пляж «Водный мир». Кроме того, разрешения получили пляжи озера Ая и Алтайского района, Гуселетовские и Завьяловские озера.

В управлении также рассказали, что вода в рекреациях отдыха была взята на пробы, все они соответствуют гигиеническим нормам.

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