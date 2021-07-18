Горняк22: Двое подростков в Смоленском районе спасли жизнь тонущей в реке семье

Река. Водоем. Тонущий Фото: pixabay

Река Песчаная – одно из любимых мест для купания жителей района, однако именно здесь каждый год тонут люди. Песчаная — довольно коварная река, с водоворотами и быстрым течением

В Смоленском районе бабушка и две внучки отдыхали и купались на реке Песчаной. Несмотря на то, что это дикий пляж, сюда приходит купаться много местных жителей, другого просто нет.

Одна из девочек на надувном резиновом крокодиле пыталась доплыть до бабушки и сестры, однако неожиданно на самом глубоком месте ее отбросило течением, и она начала тонуть, сообщают «Вести-Алтай».

Бабушка со второй внучкой бросились на помощь, тонуть начали уже все трое. Помочь семье не рискнул никто, хотя на пляже было многолюдно. Девятиклассники Артем и Матвей кинулись в воду с противоположного берега, семью спасли.

Из-за пережитого потрясения, бабушка даже не запомнила спасателей, однако, спустя несколько дней, разыскала мальчиков и поблагодарила их за спасение. Сами же парни себя героями не считают.

ТОЛК