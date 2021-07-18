Горняк22: Жители Германии специально приехали в Бийск, чтобы поставить вакцину

Вакцинация в Бийске. Мобильный пункт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В отличие от Барнаула, где пункты мобильной вакцинации работают давно, в Бийске такой открылся пока один и работает меньше недели, но в нем уже успели привиться четыре сотни горожан

Приехавшие погостить к родственникам в Бийск жители Германии привились в бийском мобильном пункте вакцинации, который с недавних пор работает у одного из крупных ТРЦ города. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По словам корреспондентов, в пункте вакцинации им встретились русские немцы – они говорят, что дождаться своей очереди на прививку в Германии очень сложно, поэтому решили поставить ее в Бийске во время отпуска.

В мобильном пункте города уже привито около 400 человек. Это очень хорошие показатели, считает Майя Букова, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №1. Пункт только открылся, о его работе еще мало кто знает. А в на базе поликлиники №1 ежедневно проходят вакцинацию до 150 человек. Кроме того, поликлиника выезжает и на бийские предприятия.

Как рассказали работники пункта вакцинации, в основном более активно ставят прививки люди пожилые – от 60-65 лет, но приходят и молодые, и люди среднего возраста.

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