Горняк22: Эксперты рассказали, когда в России закончится третья волна COVID-19

Коронавирус. "Красная зона" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Врач-вирусолог считает, что летальность от коронавируса в России в третью волну почти в 30 раз выше, чем в других странах

Третья волна коронавируса в России продлится еще как минимум три месяца, такое мнение высказал в интервью ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков. Пока заболеваемость в самом разгаре и вряд ли показатели снизятся в ближайшее время, считает он.

«Она будет длительной, растянутой по времени – три месяца как минимум», – отметил эксперт.

Кроме того, он добавил, что в России заболеваемость протекает активнее, чем где-либо, а летальность почти в 30 раз выше.

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