Горняк22: В Сибири нашли пропавший самолет Ан-28 — он совершил жесткую посадку

Самолет Ан-28 Фото: avia-mir.com

Пропавший самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за метеоусловий. Что произошло на борту судна, будет известно позже

В Томской области нашли пропавший самолет Ан-28, на борту которого находилось 17 человек, сообщает ТАСС. Как выяснилось, он совершил жесткую посадку. В результате ЧП никто не погиб.

Судно принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Самолет совершал рейс из города Кедрового в Томск.

На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж не сообщал о внештатных ситуациях, технически он был полностью исправен.

Ранее сообщалось, что на Камчатке разбился самолет Ан-26. Все находившиеся в нем люди погибли.

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