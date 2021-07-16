Горняк22: Судим и сознался: что известно о подозреваемом в убийстве участкового в Барнауле

Владимир Шедов Фото: alt.kp.ru

Предполагаемый убийца задержан и уже дал признательные показания. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство

Предполагаемым убийцей участкового в Барнауле оказался ранее судимый 57-летний Владимир Шедов, сообщает «КП на Алтае» со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно известно, что подозреваемый уже признался в убийстве участкового полиции. Ранее у него в бане обнаружили одежду в крови и запачканные спички.

Известно, что Шедов отбывал наказание за убийство, совершенное в 1993 году при превышении необходимой обороны. Также его судили за кражу. Тогда он получил пять лет тюрьмы.

Также в 2004 году ему дали восемь лет колонии за то, что он до смерти избил женщину.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. Предположительно, его убил и сжег вместе с машиной поднадзорный, к которому тот поехал вечером. У погибшего остались жена и трое детей.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, чтобы воспрепятствовать его работе.

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