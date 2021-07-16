Горняк22: 31-летний рабочий Алтайского шинного комбината погиб у станка

Шинный завод Фото: Виталий Барабаш

Мужчина производил работы с включенным станком, что нарушает технику безопасности. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью

Днем 15 июля на Алтайском шинном комбинате погиб 31-летний рабочий. Молодой мужчина скончался от многочисленных травм прямо на рабочем месте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, сотрудник нарушил технику безопасности и начал работу при включенном станке. В результате он получил травмы, от которых скончался на месте.

На место ЧП выехал следователь, провел осмотр и опросил свидетелей. В результате проверки будет дана юридическая оценка тем, кто должен следить за безопасностью труда на предприятии.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года 21-летний рабочий Барнаульского шинного завода погиб, получив травму шеи. Парень скончался на месте происшествия.

ТОЛК