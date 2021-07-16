ГОРНЯК22 16.07.2021
Предпринимателям

Горняк22: Парень и пожилая женщина погибли в ДТП на алтайской трассе

Горняк22
14 часов Ago

ДТП Фото: телеграм-канал "В Курсе22"

На кадрах видно, что ВАЗ в результате ДТП слетел в кювет, получив серьезные повреждения. У иномарки смята передняя часть

Днем 15 июля в районе села Романово (возле поворота на райцентр Завьялово) произошло смертельное ДТП – здесь столкнулись ВАЗ 2114 и Honda CRV, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

По словам очевидцев, в результате аварии погибли два человека, которые находились в отечественном автомобиле, – 19-летний водитель и пожилая женщина-пассажир.

Предположительно, виновником ДТП был водитель иномарки.

Ранее сообщалось, что грузовик смял «Ладу» туриста из другого региона.

ТОЛК

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