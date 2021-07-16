Горняк22: 30% педагогов Алтайского края уже привились от коронавируса

Вакцина Фото: телеканал "Толк"

Министр образования Максим Костенко рассчитывает на сознательность коллег и надеется, что к началу учебного года привьется не менее 60% педагогов

Пока в Алтайском крае не ввели меры по обязательной вакцинации, делать прививку от коронавируса или нет – педагоги региона решают самостоятельно. По данным краевого минобра на 15 июля, вторую дозу вакцины получили порядка 30% учителей.

Министр образования региона Максим Костенко в ходе пресс-конференции отметил, что министерство ведет ежедневный мониторинг по количеству педагогов, прошедших вакцинацию. Вполне вероятно, что к началу нового учебного года таковых будет не менее 60%.

«Нужно учитывать, что очень много сотрудников сферы образования за последние шесть месяцев переболели коронавирусом. К августу они сдадут тесты на антитела. Перед выходом из отпуска многие пойдут на вакцинацию. Понятно, что среди педагогов есть те, кто против прививки от коронавируса. Но в большинстве люди понимают, что от этого зависит безопасность детей», – сказал Костенко.

Он добавил, что в новом учебном году школы будут работать в условиях соблюдения противоэпидемиологических мер. Но удаленный формат пока не рассматривается.

Ранее «Толк» сообщал, что у алтайских медиков создана высокая иммунная прослойка: в некоторых учреждениях она достигает 100%. По данным регионального минздрава, осенью переболело около 16 тыс. медиков. Всего в отрасли занято 33 тыс. человек. Кроме того, более 12 тыс. медработников вакцинировались.

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