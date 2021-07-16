Горняк22: Что нельзя делать в Маковый день, 16 июля: народные приметы
Маки. Цветы Фото: Melk Hagelslag с сайта Pixabay
Суеверные крестьяне считали 16 июля нехорошим, неудачливым днем, когда всем советовали быть максимально осторожными и аккуратными
Маковый день
Одно из народных прозвищ 16 июля – Маковый день. Люди верили, что этот цветок способен противостоять нечисти. А еще благодаря большому количеству зерен мак считался символом изобилия и богатства, пишет Feast-guide.com.
Что нельзя делать 16 июля по народным приметам
По поверьям, лучше не начинать новых дел и вообще во всем соблюдать осторожность.
Народные приметы на 16 июля
- Во время грозы постоянно гремит гром – значит, наступит долгое ненастье.
- Мошки и комары, вьющиеся вокруг людей, – к хорошей погоде на целую неделю.
- Если псы много спят, катаются по земле или пытаются рыть землю, наступит ненастье.