Горняк22: Погибший в драке у бара Che Guevara в Барнауле студент заступался за друга

Баходиржон Мирзакаюмов Фото: личная страница "ВКонтакте"

Очевидцы говорят, что студент медуниверситета из Киргизии полез в драку вынужденно – он хотел заступиться за своего друга

История с дракой у бара Che Guevara в Барнауле, которая закончилась трагически, продолжает обрастать новыми подробностями, пишет «КП на Алтае».

По данным издания, погибший студент-медик Баходиржон Мирзакаюмов вступил в драку вынужденно, заступаясь за друга. Источник утверждает, что парень был неконфликтным человеком, но за друзей всегда стоял горой.

Напомним, смертельная драка произошла в 6.30 утра 10 июля на парковке у клуба. От удара студент упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму. Приехавшая скорая помощь не смогла ему помочь. Парня уже похоронили на родине.

ТОЛК