Горняк22: Полиция Барнаула возбудила уголовное дело за уничтоженный сквер с яблонями

Рубки деревьев в центре Барнаула Фото: Ольга Чиркова в VK.com

Виновника варварской рубки деревьев на проспекте Строителей ищут с мая 2021 года – полиции до сих пор так и не удалось установить подозреваемых

Полиция Барнаула возбудила уголовное дело, связанное с вырубкой деревьев в сквере возле Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской на проспекте Строителей, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Барнаулу.

Полиции до сих пор не удалось установить организатора рубки деревьев, а администрация Барнаула все-таки направила заявление в правоохранительные органы, хотя в мае этого сделано не было.

Полиция намерена возбудить уголовное дело по ст.260 – если виновный будет найден, то ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет с выплатой штрафа до 200 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что в начале мая 2021 года неизвестные произвели обрезку 15 яблоневых деревьев прямо в центре города – от больших кустов остались лишь пеньки с обработанными местами спила.

Первой на рубку деревьев обратила внимание жительница города Ольга Чиркова, которая сообщила, что деревья рубили достаточно длительное время, для этого требовалась техника и несколько рабочих.

ТОЛК