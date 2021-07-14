ГОРНЯК22 14.07.2021
Предпринимателям

Горняк22: Народные приметы. Как на Руси 14 июля отмечали Женский праздник

Горняк22
22 минуты Ago

Застолье Фото: Katya36 с сайта Pixabay

Крестьяне считали 14 июля Женским праздником. А еще в этот день собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых готовили варенье и вкусные компоты

Женский праздник

Вечером девушки и женщины устраивали посиделки, рассказывает Feast-guide.com. На стол подавали «сборную кашу», которую готовили все вместе, к столу приносили фрукты и овощи, а также домашнюю наливку и пиво.

По традиции, еды варили столько, чтобы хватило угостить нищих и соседей.

Народные приметы и запреты на 14 июля

  • Красноватый полумесяц – предвестник ливней.
  • 14 июля не подходит для новых начинаний.
  • Предки говорили: «Нужно быть осторожным: что тайное, то скрыть в этот день невозможно».
  • Влюбленным и семейным парам необходимо серьезно относиться ко всему, что они произносят 14 июля, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22
21 минута Ago
Рендеры здания с бассейнами Фото: Алексей Квасов Проект водноспортивного комплекса разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Наполняемость комплекса составит порядка 300...
Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22: Здание с бассейнами на крыше появится в новом барнаульском микрорайоне

Горняк22
21 минута Ago
Рендеры здания с бассейнами Фото: Алексей Квасов Проект водноспортивного комплекса разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Наполняемость комплекса составит порядка 300...

Читать по теме:

ВТОПЕ: