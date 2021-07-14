Горняк22: Четверо смелых: кто на Алтае решил пойти на выборы в Госдуму самостоятельно

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

У партий еще есть время заявить своих кандидатов на выборы в федеральный парламент, у самовыдвиженцев таких шансов больше нет

Завершился срок выдвижения кандидатов, которые решили пойти на выборы в Госдуму самостоятельно, а не от партий. В Алтайском крае таких смельчаков оказалось четыре человека: два – на Рубцовском округе и по одному – на Барнаульском и Славгородском, рассказала 13 июля на онлайн-конференции Ирина Акимова.

Барнаульский округ

Анатолий Майдуров. Ему 55 или 56 лет (1965 года рождения). Живет в Барнауле, работает инженером-электриком в краевом перинатальном центре. Образование получил в аграрном университете (АГАУ) в 2020 году.

Для регистрации в качестве кандидата Майдурову нужно собрать 13,7 тыс. подписей избирателей в поддержку.

Потенциальные соперники: Даниил Бессарабов от «Единой России» («ЕР»), Андрей Кривов от КПРФ, Алексей Скосырский от ЛДПР, Александр Молотов – от «Справедливой России – За правду» («СРЗП»).

Рубцовский округ

Дарья Кадкина, 23 или 24 года. Родилась и выучилась в Республике Алтай. В 2020 году окончила Горно-Алтайский госуниверситет. Официально – домохозяйка. На выборах в парламент республики – Эл-Курултай – в 2019 году баллотировалась от КПРФ.

Владимир Попов, 62 года. Окончил Смольный институт Российской академии образования в 2011 году. В документах обозначил себя как пенсионер, но известен как предприниматель, руководитель предприятия по производству растительных масел «Благо». Депутат краевого заксобрания.

Избирался от КПРФ на прошлых выборах, коммунисты выдвинули его и на текущие выборы в краевой парламент – и по округу №10, и как лидера списка по этой тергруппе. Но 12 июля он подал документы на участие в выборах в Госдуму как самовыдвиженец – на округе ему будет противостоять в том числе лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. 13 июля Попов заявил, что отказывается от участия в региональной кампании.

Для регистрации Попову нужно собрать почти 15 тыс. подписей избирателей.

Потенциальные соперники: Сергей Струченко от «ЕР», Мария Прусакова от КПРФ, Ирина Шудра от ЛДПР, Людмила Суслова от «СРЗП», Евгений Астаховский от «Родины», Владислав Вакаев от «Новых людей».

Славгородский округ

Антон Мартыненко, 39 или 40 лет. Окончил барнаульское профучилище №35. Сейчас он – директор в новосибирской компании «Зерг». Согласно сервису «СПАРК», является председателем реготделения Партии возрождения России (ПВР).

Он участвует в выборах с 2008 года – баллотировался и в гордуму Барнаула, и в АКЗС, и в сельсовет. Он делал это и как самовыдвиженец, и от партии «Яблоко», последние разы – от ПВР.

Мартыненко нужно собрать 13,2 тыс. подписей в поддержку.

Потенциальные соперники: Иван Лоор от «ЕР», Максим Крайн от ЛДПР, Анна Левашова от КПРФ, Александр Терентьев от «СРЗП», Александра Томашевич от «Новых людей».

На 12 июля только девять кандидатов подали в избирком документы для участия в думских выборах по одномандатным округам, заявила Акимова. Однако у партий, в отличие от самовыдвиженцев, есть еще время до 23 июля, чтобы заявить своих претендентов – и по округам, и по спискам.

Выборы в Госдуму и в краевое заксобрание пройдут 17-19 сентября.

ТОЛК