ГОРНЯК22 14.07.2021
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Горняк22: Еще четыре пункта вакцинации откроют в барнаульских ТРЦ и на автовокзале

Горняк22
22 минуты Ago

ТРЦ "Галактика" Фото: Елена Мельникова

В минздраве региона решили задействовать для вакцинации еще три крупных торгово-развлекательных центра города, а также вакцинация будет доступна для пассажиров автовокзала

Четыре дополнительных пункта вакцинации откроют в Барнауле в ближайшее время – площадками для них станут ТРЦ и автовокзал, сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края.

Так, с 14 июля откроются следующие пункты:

  • ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65);
  • ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86В);
  • Автовокзал г. Барнаула (пл. Победы, 12).

С 15 июля:

  • ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117).

В минздраве напомнили, что пункты будут работать ежедневно, с 10.00 до 20.00, включая выходные.

В мобильных пунктах предварительная запись не требуется – все проходит в порядке живой очереди. Желающим поставить вакцину при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и медицинскую маску.

ТОЛК

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