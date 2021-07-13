Горняк22: Туристы разбили спорткар у «Бирюзовой Катуни» и бросили машину

Место ДТП Фото: instagram.com/biysk.22

В покореженном корпусе опознали Toyota Celica – иномарка перевернулась на подъезде к комплексу, получив серьезные повреждения

Легковой автомобиль разбился в ДТП в окрестностях алтайской турзоны «Бирюзовая Катунь». Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 11 июня.

Судя по повреждениям, иномарка перевернулась на подъезде к комплексу, получив серьезные повреждения.

При каких обстоятельствах произошла авария – не сообщается. В соцсетях в разбитом корпусе опознали спорткар Toyota Celica.

По словам очевидцев, люди из иномарки покинули место ДТП до приезда экстренных служб.

Ранее «Толк» сообщал о том, что один человек погиб при опрокидывании «девятки» на алтайской трассе.

ТОЛК