Горняк22: В Москве бывший участник «Дома-2» выпал из окна шестого этажа

Филипп Чубуков Фото: vk.com/id155901147

Ранее Филиппа Чубукова обвиняли в мошенничестве. Мужчина якобы входил в доверие к женщинам и обманом выманивал у них деньги

10 июля в Москве 28-летний бывший участник шоу «Дом-2» Филипп Чубуков выпал из окна квартиры на шестом этаже, сообщает «РЕН ТВ».

По предварительной информации, у погибшего были проблемы с наркотиками. Родители выписали его из квартиры, в которой он находился перед смертью. Туда он изредка приходил в гости. В день гибели он якобы пробрался в комнату младшего брата и украл деньги. Брат заявил, что вызовет полицию. После этого Чубуков закрылся в комнате. Через некоторое время его тело обнаружили под окнами дома, сообщает «Лайф».

Филипп Чубуков покинул «Дом-2» в 2012 году после скандала. Он якобы собирал на участников телепроекта компрометирующие материалы, но так и не опубликовал ни одной фотографии.

Ранее «Толк» сообщал, что в Москве судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского суда. В суде заявили, что жалоб по службе от сотрудника не поступало.

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