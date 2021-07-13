Горняк22: В Алтайском крае тракторист расстрелял группу подростков из ружья

Стрельба из ружья Фото: pixabay.com

Двое пострадавших госпитализированы. Перед этим у мужчины возникла ссора с молодыми людьми в местном кафе «по незначительному поводу»

Житель Алтайского края устроил стрельбу по группе подростков, ранив двух человек. Об этом сообщает следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел ночью 11 июля на станции Ребриха.

23-летний тракторист вместе с приятелем подъехал на автомобиле к автобусной остановке и открыл огонь из ружья по стоявшим на ней молодым людям. После выстрелов подростки бросились бежать, однако нападавший начал преследовать их, паля из ружья в воздух.

По данным РЕН ТВ, в результате в местную больницу с огнестрельными ранениями доставили двух человек. 17-летнему парню с травмами бедра и руки понадобилась операция. 19-летний пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести с огнестрельным ранением в область спины.

Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, стрелявшего задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции, сопротивления он не оказал. Ружье изъяли.

Уточняется, что мужчина схватился за оружие после конфликта, который произошел между ним и молодыми людьми в местном кафе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Известно, что лицензия на оружие у задержанного есть.

Ранее «Толк» в материале «Прощай, оружие» разбирался, разорят ли изменения в законодательстве алтайские магазины.

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