Горняк22: Восьмилетний ребенок утонул в протоке Оби у Барнаула
Место происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Дети играли у воды под присмотром родителей, однако в какой-то момент взрослые потеряли из виду сына. Через некоторое время отец нашел тело мальчика
Восьмилетний ребенок утонул в протоке Оби у Барнаула. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.
Инцидент произошел вечером 10 июля.
По данным ведомства, семья с тремя детьми отдыхала на берегу протоки. Дети играли у воды под присмотром родителей, однако в какой-то момент взрослые потеряли из виду восьмилетнего сына.
Спустя некоторое время отец нашел мальчика в воде, откачать ребенка не удалось.
Ведомство проводит доследственную проверку.
По данным СК, с начала купального сезона на водоемах Алтайского края утонули уже пять несовершеннолетних.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в воде на Речном вокзале Барнаула нашли труп мужчины.