Горняк22: Клип о победе над пандемией коронавируса набрал более 100 млн просмотров

BTS Фото: instagram.com/bts.bighitofficial

Клип вышел 9 июля и за четыре дня его посмотрели более 100 млн раз. Сейчас ролик до сих пор находится в «тренде» – на первом месте среди музыкальных видео

Клип южнокорейской группы BTS на песню Permission to Dance набрал более 118 млн просмотров, сообщает «Слово и Дело».

В создании композиции приняли участие британский певец Эд Ширан и продюсер Стив Мак. Ожидается, что песня Permission to Dance войдет в альбом Butter. Бойзбенд впервые представит свою песню вживую на американской программе Джимми Фэллона The Tonight Show.

Группа BTS появилась в 2013 году. С момента дебюта BTS продали более 40 млн своих записей. В апреле 2020 года они стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи. BTS также стали первой корейской группой, победившей в номинации «Любимый артист в социальных сетях» на American Music Awards в 2018 году.

Ранее «Толк» сообщал, что новосибирские заключенные сняли клип на песню Evanescence. Это первый в истории уголовно-исполнительной системы клип, подготовленный силами творческих коллективов разных учреждений.

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