Горняк22: Бои по правилам и без: кто сразится на округах на выборах в АКЗС

Путин оценил шансы новых и старых партий на выборах 2021 года Фото: Фото: Анна Меньшикова, Толк

Основные конкуренты от парламентских политических партий уже известны. Им еще предстоит процедура регистрации, но уже сейчас ясно, что на некоторых округах развернется острая борьба

Выборы в Алтайское заксобрание (АКЗС) обещают интригу, по крайней мере, на некоторых округах. На прошлой неделе – 8 и 10 июля – прошли региональные конференции трех парламентских партий (ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России – За правду»), которые выдвинули своих кандидатов. А выдвиженцы «Единой России» («ЕР») понятны по итогам праймериз. Определились и некоторые малые партии.

Таким образом, уже сейчас можно посмотреть, кто сразится на округах за кресла в региональном парламенте. Хотя это еще не окончательные расклады – ряд партий и самовыдвиженцев заявят о себе позже.

«Толк» изучил списки и нашел самые «горячие» избирательные точки, выделив топ-10 округов, обещающих наиболее острую конкурентную борьбу.

Топ горячих избирательных округов

(носит оценочный прогнозный характер)

Округ 21 (Барнаул)

Барнаул традиционно становится ареной наиболее жарких боев – здесь самое большое число округов и много ресурсных, активных кандидатов. 21-й округ имеет шансы стать территорией избирательных сражений.

Партию власти здесь будет представлять депутат гордумы, чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов. Ему точно придется несладко.

От КПРФ за округ поборется активный новоалтайский депутат Дмитрий Гришин, известный, в частности, одиночным пикетом у стен Кремля и протестами против перевода ЦГБ в ковидный госпиталь.

«Справедливую Россию – За правду» («СРЗП») впервые будет представлять экс-лидер жириновцев на Алтае Евгения Боровикова, перешедшая к эсэрам и развернувшая большую активность, «прокачивая» тему застройки частного сектора в Барнауле.

От ЛДПР выдвинут Алексей Граф, сотрудник другого представителя партии – Алексея Скосырского.

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Округ 19 (Залесовский, Первомайский районы, ЗАТО Сибирский)

Еще один округ, обещающий «огненную» борьбу. «Единую Россию» здесь представит Иван Мордовин, который уже после проведения праймериз заменил на округе ректора АлтГТУ Андрея Маркова – изначально как одномандатник заявлялся именно он. В партии объяснили, что рокировка произведена из-за высокой нагрузки ректора на основном месте работы.

С Мордовиным готов сразиться не только один из лидеров «СРЗП», экс-кандидат в губернаторы и, пожалуй, самый публичный глава сельсовета в крае Олег Боронин, но и известный своей непримиримостью и радикальными взглядами глава профсоюза «Сибирская солидарность» Андрей Маевич от партии «Родина».

К этой дерзкой компании присоединятся также директор компании «Электромонтаж Сервис» Илья Чернов от ЛДПР и бухгалтер Кирилл Саидов от КПРФ.

Округ 32 (Рубцовск)

Партию власти тут будет представлять Валерий Никеев, директор спортшколы «Юбилейный». Ему будет противостоять сильный кандидат – действующий депутат АКЗС от ЛДПР Ирина Шудра, которая выиграла округ на прошлых выборах у всех, включая кандидата от «ЕР». Она же будет баллотироваться и в Госдуму по Рубцовскому округу.

КПРФ будет представлять также сильный кандидат от коммунистов – депутат горсовета Надежда Дрюпина. Эсэры выдвинули активистку Светлану Васютину.

Округ 24 (Барнаул)

На выборы от этого округа от «ЕР» пойдет депутат АКЗС Анатолий Суворов.

КПРФ выдвинула соперником Дмитрия Моисеева, «СРЗП» – депутата АКЗС Александра Николайчика, ЛДПР – замкоординатора реготделения по идеологической работе Юлию Бузиновскую.

Но главная интрига кроется в участии по этому округу Владислава Вакаева – экс-справедливоросса, перешедшего недавно в «Новые люди». После того, как он стал управлять парком «Изумрудный» и активно включился в тему благоустройства, градостроительства Барнаула, он создал себе свой собственный бренд. Он медийная персона, провел не одну кампанию с эсэрами и может устроить баттл на округе.

Округ 33 (Рубцовск)

Владислав Вакаев. Выборы Фото: Анна Меньшикова

Здесь «ЕР» представит лидер фракции горсовета Ирина Кох. Ей придется бороться за мандат с сильной коммунисткой, действующим депутатом АКЗС Вероникой Лапиной, с представителем ЛДПР Владимиром Горбачевым, а также с выдвиженцем «СРЗП», юристом Евгением Сосновым.

Рубцовск остается городом с высокой протестной активностью, где особенно сильны позиции как ЛДПР, так и коммунистов.

Округ 5 (Крутихинский, Каменский, Тюменцевский районы)

Здесь на праймериз «ЕР» победил Алексей Найден. Соперником от «СРЗП» станет Василий Железовский. И это может стать «бой». В прошлый созыв АКЗС они оба баллотировались от «Справедливой России» и оба прошли, так как тогда у партии в Каменском районе были крайне сильные позиции. Но вскоре после выборов Найден перешел в «ЕР». И теперь экс-единомышленники сразятся уже друг с другом.

Оппонировать им будут общественник Петр Тютюнников от КПРФ, Наталья Макарова от ЛДПР (по данным Политсиб.ру, она кастелянша в ЦРБ).

Округ 23 (Барнаул)

Партию власти представит Сергей Писарев, действующий депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка. Он считается одним из самых «проходных» кандидатов от партии власти, несмотря на недавние его мысли отказаться от участия в выборах вовсе.

Однако конкуренцию ему составит коммунист, известный общественник Барнаула Юрий Красильников, известный своей непремиримой борьбой с застройкой зеленых зон города.

Сражаться за мандат также будет депутат гордумы от эсэров Алексей Якунин.

К ним присоединится опять же действующий депутат АКЗС от ЛДПР Ирина Журавлева. Пул кандидатов сбирается вполне «боевой».

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Округ 22 (Барнаул)

От «ЕР» по этому округу баллотируется действующий депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

Ему будет противостоять депутат гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, предприниматель Дмитрий Паринов от ЛДПР. Справедливороссов представит пресс-секретарь реготделения Екатерина Емельянова.

Но за мандат здесь также будет бороться предприниматель Вадим Астаховский, директор компании «АСТ», совладелец «Барнаульской халвичной фабрики», брат экс-депутата гордумы Евгения Астаховского, который будет баллотироваться в Госдуму по Рубцовскому округу. Оба выдвинуты партией «Родина». Астаховские известны своей целеустремленностью.

Округ 10 (Ребрихинский, Павловский районы)

Здесь партию власти будет представлять Анатолий Вытоптов, действующий депутат АКЗС, плотно работающий и на округе, и с администрациями районов.

Но его главным соперником будет Владимир Попов, харизматичный депутат, выдвинутый КПРФ, известный своими заявлениями и инвестициями в социальную сферу на малой родине. Оба кандидата – ресурсные и будут «биться» всерьез.

Справедливороссов представит Константин Васин, ЛДПР – Денис Ворсин.

Округ 26 (Барнаул)

Партию власти представит депутат АКЗС, гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков. Он считается безусловным фаворитом гонки. Однако его конкурентов вряд ли можно назвать техническими. Да и серьезная работа с соперниками, возможно, была проделана еще на этапе их выдвижения.

От КПРФ здесь будет баллотироваться один из ключевых кандидатов среди алтайских коммунистов Антон Арцибашев. ЛДПР также выдвинула одного из сильнейших своих кандидатов – депутата гордумы Алексея Скосырского, а «СРЗП» – экс-руководителя реготделения партии «За правду» Кирилла Конева.

По неподтвержденной информации, по этому округу от эсэров могла пойти уже упомянутая Боровикова, которая последние месяцы активно работала именно в Октябрьском районе, однако ее якобы переместили на другой округ в другой район по взаимной договоренности заинтересантов. В результате и она получила больше шансов избраться, и округ для основного кандидата стал «поспокойнее».

А вот влившийся в ряды объединенной партии Конев оказался на сложном округе с ресурсным соперником от «ЕР». В первую тройку партсписка, которая бы ему гарантировала прохождение в КЗС, он также не включен.

Выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября, в одно время с думскими. В региональный парламент будут избраны 68 депутатов: полоивна по одномандатным округам, половина – по партийным спискам. О партсписках «Толк» расскажет позже.

Кто пойдет на выборы по остальным округам

(Далее округа расположены по порядковым номерам).

Округ 1 (Славгород, Бурлинский район, Яровое)

От партии власти здесь на праймериз победила директор ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова. Сказать, что ее позиции абсолютно непоколебимы, сложно по той только причине, что известна она преимущественно в Барнауле, где является депутатом гордумы.

Ей будет противостоять экс-справедливоросс, а теперь представитель КПРФ Виктор Гоменюк, ранее избиравшийся депутатом славгородского горсовета. Также по этому округу решил идти Максим Крайн от ЛДПР – экс-руководитель реготделения, который на фоне внутрипартийных разногласий намерен доказать свою политическую силу.

От «СРЗП» выдвинут Сергей Медведев, глава местного отделения в Бурлинском районе.

Округ 2 (Табунский, Кулундинский, Михайловский, Ключевский районы)

Здесь действующему депутату АКЗС Наталье Цепенко будут противостоять лидер ключевского отделения «СРЗП» Наталья Лебедева, пенсионер от КПРФ Сергей Кожемякин и учитель из Малинового Озера Максим Шапошников от ЛДПР.

Округ 3 (Хабарский, Немецкий национальный, Суетский, Благовещенский районы)

Денис Голобородько (в центре) Фото: Анна Меньшикова

На этом округе фаворитом будет председатель правового комитета АКЗС, руководитель исполкома реготделения «ЕР», глава избирательного штаба партии 28-летний Денис Голобородько. На прошлых выборах он шел по списку и обогнал куда более опытную, но находящуюся тогда в опале Стеллу Штань.

«СРЗП» в качестве оппонента ему выдвинула главу Немецкого отделения партии, предпринимателя Рудольфа Думлера, КПРФ – депутата сельсовета Павла Петряшева, ЛДПР – бухгалтера Татьяну Белаш.

Округ 4 (Родинский, Завьяловский, Баевский, Панкрушихинский районы)

Старожилу парламента Сергею Серову здесь будут противостоять Владимир Улыбынев из «СРЗП» , баевский коммунист Вячеслав Хайдуков и пенсионер МВД Николай Коростелев.

Округ 6 (Шелаболихинский, Тальменский районы)

«ЕР» здесь будет представлять Игорь Панарин. От эсэров баллотироваться будет Никита Харитонов, молодой спортсмен из Тальменки, получавший в свое время стипендию лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

КПРФ здесь представит Владимир Сафронов, ЛДПР – инженер Александр Пахомов.

Округ 7 (Угловский, Рубцовский, Волчихинский, Егорьевский районы)

Представлять «ЕР» будет Игорь Левин, начальник Юго-Западного ДСУ, эсэров – Павел Бойко. КПРФ выдвинула Наталью Зимину из Волчихи, а ЛДПР – действующего депутата АКЗС Андрея Секрету.

Округ 8 (Мамонтовский, Романовский, Новичихинский, Поспелихинский районы)

Ирина Солнцева Фото: Анна Меньшикова

Здесь сильный кандидат от «ЕР» – действующий депутат Ирина Солнцева. На прошлых выборах она, будучи формально выдвинутой партией, фактически ее поддержи не получала и боролась, скорее, вопреки. И победила.

От «СРЗП» здесь будет баллотироваться Людмила Плешкова, глава Мамонтовского отделения партии, от ЛДПР – глава сельсовета Андрей Поречных, от КПРФ – Алексей Штаб из Новичихинского района.

Округ 9 (Алейск, Алейский, Усть-Калманский районы)

Традиционно за мандат от «ЕР» здесь поборется действующий депутат Юрий Матвейко. Его соперником от эсэров станет Анатолий Генке, депутат Алейского горсобрания.

Также за округ поборются коммунист Александр Диннер и либерал-демократ, IT-менеджер Дмитрий Рыбкин.

Округ 11 (Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский районы)

Здесь сразятся директор «Успенского элеватора» Анатолий Волженин от «ЕР», Денис Акимов от «СРЗП», безработный Евгений Тихонов от ЛДПР и депутат Локтевского района от КПРФ Павел Митрофанов.

Округ 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы)

Депутат АКЗС Максим Кочев, который пришел в парламент на довыборах в 2019 году, будет «защищать» свое место.

От эсэров на округе будет баллотироваться Нина Зуева, глава Чарышской партячейки, от ЛДПР – Людмила Цивилева, преподаватель Алтайской академии гостеприимства, от КПРФ – Татьяна Медведева, тоже лидер районного парторганизации, но из Краснощековского района.

Округ 13 (Петропавловский, Усть-Пристанский, Солонешенский, Зональный, Быстроистокский районы)

Партию власти здесь будет представлять замминистра здравоохранения Владимир Лещенко. За мандат также будет сражаться бывшая жена главы Солонешенского района Екатерина Носко, известная своей «войной» с экс-главой района Виктором Горбачевым, оказавшимся затем под следствием. Она выдвинута от КПРФ.

С ними поборется эсэр Дмитрий Ксибаев, депутат из Зонального района. ЛДПР представит пенсионер МВД Валерий Плотников.

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Округ 14 (Смоленский, Алтайский районы, Белокуриха)

На этом округе одномандатником снова пойдет действующий депутат АКЗС Александр Демин.

От эсэров ему будет противостоять Николай Снегирьков, депутат Смоленского района, от ЛДПР – еще один преподаватель академии гостеприимства Вячеслав Овсиенко, от КПРФ – барнаульский коммунист Олег Золотов.

Округ 15 (Красногорский, Солтонский, Бийский, Советский районы)

Здесь от партии власти будет баллотироваться Николай Якушев, который в действующий созыв избирался по партсписку, причем по другой – алейской – территории.

Ему будет противостоять действующий депутат АКЗС от ЛДПР Павел Рего, он крепкий и опытный политический игрок. На округе также заявились коммунист из Бийского района Дмитрий Рождественский, и эсэр Максим Федюро.

Округ 16 (Калманский, Троицкий, Топчихинский районы)

По округу от «ЕР» пойдет действующий депутат, директор алтайского подразделения «Газпром трансгаз Томск» Андрей Хмурович. Конкуренцию ему составят эсэр Александр Романенко (не путать со спикером АКЗС и лидером единороссов на Алтае), фермер из Топчихи Вячеслав Лаптев от КПРФ и глава Калманского сельсовета Игорь Немцев от ЛДПР.

Округ 17 (Ельцовский, Косихинский, Кытмановский, Тогульский, Целинный)

Один из самых крепких для «ЕР» округов. На нем баллотируется директор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин.

Конкуренцию ему рискнут составить житель Косихинского района Николай Калистратов от КПРФ, глава косихинской ячейки Михаил Сашников от «СРЗП» и директор «Бийск-Автоцентр» Дмитрий Пахомов от ЛДПР.

Округ 18 (Заринский район, Заринск)

Еще один почти гарантированный округ для партии власти, которую на выборах представит действующий лидер фракции в АКЗС Сергей Приб.

От КПРФ ему будет противостоять глава Хмелевского сельсовета Мария Корчагина, от ЛДПР – предприниматель Сергей Синицын, от эсэров – заринский депутат Борис Кабышев.

Округ 20 (Барнаул)

Представлять «ЕР» здесь будет Александр Локтев, директор по развитию «Барнаульского пивзавода», сын бывшего вице-губернатора края Сергея Локтева.

Одномандатником от КПРФ здесь пойдет действующий депутат АКЗС Вячеслав Початов, от ЛДПР – врач-травматолог Константин Смазнев, от эсэров – давний активист партии, педагог Елена Афанасьева.

Округ 25 (Барнаул)

Предприниматель, депутат гордумы Александр Лисицын выдвинут на этом округе от «ЕР». Но его основным конкурентом будет Людмила Суслова из «СРЗП», действующий депутат АКЗС, один из лидеров реготделения, которая также «замахнулась» на Рубцовский думский округ.

С ними будут соперничать также коммунист Игорь Галкин и либерал-демократ, профессор АлтГАУ Владимир Татаринцев.

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Округ 27 (Барнаул)

Баллотироваться от «ЕР» будет депутат гордумы, действующий лидер фракции Вячеслав Перерядов.

На место в парламенте с ним поборются коммунист Михаил Зайцев, справедливоросс Марина Афанасьева, жириновец, инженер Петр Кайдаш.

Округ 28 (Барнаул)

На мандат от «ЕР» снова претендует действующий депутат АКЗС, председатель экономического комитета, предприниматель Альберт Лунев.

Ему будет противостоять активист КПРФ Юрий Кропотин, Андрей Соболев от эсэров и Александр Наговицын, ревизор компании «Розница К-1», от ЛДПР.

Округ 29 (Бийск)

Здесь от «ЕР» баллотируется Татьяна Ильюченко, действующий депутат АКЗС, глава комитета по социальной политике.

Соперничать с ней будут депутаты гордумы Руслан Курасов от эсэров и Константин Комаров – от ЛДПР, а также предприниматель Александр Попов от КПРФ.

Кроме того, партия «Родина» выдвинула лидера реготделения Сергея Убраева, который когда-то уже работал в парламенте.

Округ 30 (Бийск)

Представлять партию власти будет глава «Сибирской медиагруппы», депутат АКЗС Андрей Абрамов.

За мандат также поборются коммунист Роман Ритт, справедливоросс Яков Стрюков, представитель ЛДПР, предприниматель Максим Железовский.

Округ 31 (Бийск)

Здесь в праймериз «ЕР» победил Григорий Бахтин, который избрался в АКЗС на довыборах в 2019 году. Сейчас он будет защищать свой мандат.

Его соперники – техник по вентиляции Евгений Хорошилов от КПРФ, исполнительный директор компании «Норд» Вадим Глушков от ЛДПР и депутат гордумы Диана Чуй от «СРЗП».

Округ 34 (Новоалтайск)

Партию власти представит замначальника Упрдор «Алтай» Владимир Дубровский. За кресло в АКЗС также поборются лидер новоалтайских коммунистов Людмила Клюшникова, наладчик станков на «Алтайвагоне» Дмитрий Ряполов от ЛДПР, а также активист «СРЗП», замгендиректора ГК «Энергетическое оборудование» Евгений Куксин.

Конечно, сама избирательная кампания, как это нередко бывает, может подкинуть свои сюжеты, и нешуточная борьба может развернуться на округах, которые изначально «острыми» не считались.

Изменить расклад может и выдвижение кандидатов от малых партий или самостоятельных игроков. Собственно, определенная непредсказуемость и делает выборы захватывающими.

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