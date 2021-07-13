Горняк22: Двенадцать апостолов. Какие праздники отмечают во вторник, 13 июля

Церковь. Озеро. Картина Фото: Agnes Avagyan с сайта Pixabay

Во вторник, 13 июля 2021-го есть много праздников: это и религиозные события, и гораздо менее серьезные поводы для торжества, вроде Дня картофеля фри

13 июля свой праздник найдут как воцерковленные люди, так и нерелигиозные. Что вам больше по душе отметить – День 12-ти апостолов или День говяжьего жира?

Какие праздники отмечают сегодня, 13 июля

Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых (сокращенно его называют просто Двенадцать апостолов). Праздник посвящен ближайший друзьям Иисуса Христа, его ученикам – апостолам. По народной традиции, в этот день верующие красили яйца в желтый цвет и обменивались ими друг с другом.

Еще один православный праздник – Праздник иконы Божией Матери Волынской.

Из экстравагантных праздников 13 июля – Международный день купания нагишом и День рая для дураков.

В США отмечают День картофеля фри, День фасоли с сосисками, День говяжьего жира.

Именины у Яна, Фомы, Тимофея, Филиппа, Степана, Михаила, Матвея.

Источники – «Какой Сегодня Праздник», «Календарь событий».

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