Горняк22: «Ашан» поменяет концепцию гипермаркетов в Барнауле

"Ашан" Фото: канал "Толк"

Ритейлер планирует сократить торговые площади, передав освободившуюся часть в субаренду под небольшие магазинчики и дарксторы

«Ашан» меняет концепцию гипермаркетов в России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на слова президента «Auchan Retail Россия» Филиппа Брошара.

Согласно новой концепции, ритейлер планирует сократить торговые площади магазинов, передав освободившуюся часть в субаренду под небольшие магазинчики. Ещё часть площадей будет отведена под дарксторы (магазины-склады) для собственной и партнёрской доставки. Сейчас сеть сотрудничает с сервисами «Сбермаркет» и «Яндекс.Еда».

В Барнауле у «Ашана» функционируют два гипермаркета – на улице Власихинкой (ТЦ «Волна») и на проспекте Строителей (ТРЦ Galaxy).

Ранее собственнику здания, где находится один из барнаульских «Ашанов», пришлось комментировать слухи об уходе сети из города.

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