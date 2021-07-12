Горняк22: Макгрегор сломал ногу и проиграл своему «лютому» сопернику Дастину Порье
Дастин Порье, Конор Макгрегор Фото: кадр из видео
В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264. Главное событие — бой между непримиримыми соперниками Дастином Порье и Конором Макгрегором
Ирландец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл американцу Дастину Порье в главном бое UFC 264. После первого раунда судья остановил бой, так как у Макгрегор сломал ногу.
Так, на последних минутах он подвернул ногу, и больше не смог встать самостоятельно.
Это был третий бой между бойцами Макгрегором и Порье. Ранее у каждого из них было по одной победе друг против друга. Теперь перевес на стороне американца.
Это шестое поражение ирландца в карьере при 22 победах. Порье одержал 28-ю победу при шести неудачах, пишет evrostavka.
Ранее сообщалось, что Дастин Пуарье победил Конора Макгрегора нокаутом в бое-реванше.