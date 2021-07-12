Горняк22: «Девятка» опрокинулась 11 июля на алтайской трассе: один человек погиб

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Был ли в аварии второй участник, не уточняется. На месте работают экстренные службы: полиция, скорая, ГИБДД. Подробности выясняются

Еще одно смертельное ДТП произошло в Алтайском крае за сутки. Так, сегодня, 11 июля, в Михайловском районе неподалеку от села Ракиты опрокинулся отечественный автомобиль, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, трое молодых людей в пьяном виде угнали автомобиль. На дороге у них лопнуло колесо, и авто перевернулось. В результате ДТП одного человека придавило – он скончался в больнице, еще двое получили травмы.

На кадрах видно, как автомобиль «лежит» на крыше прямо посреди проезжей части.

Ранее сообщалось, что 10 июля на алтайской трассе между селами Волчиха и Новоегорьевское произошло серьезное ДТП – столкнулась «отечественная Нива» с иномаркой. Предположительно, в аварии погиб парень.

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