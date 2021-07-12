Горняк22: В Барнауле запретят использовать старые шины для обустройства клумб

Шины. Авто Фото: pixabay.com

Закапывать в землю или выбрасывать в мусорные баки старые использованные шины нельзя. Их нужно сдавать в специальные пункты, которые, к слову, есть не везде

Российские региона начали вводить запрет на использование автомобильных шин для обустройства клумб. При этом выбрасывать в мусорные контейнеры их также нельзя – регоператор не имеет права их вывозить из-за вреда покрышек, сообщает «Вести Алтай».

Власти требуют, чтобы шины сдавали в спецпункты. За нарушение требований грозит штраф до двух тыс. рублей.

В Барнауле новые правила вступают в силу с сентября.

Депутат БГД Дмитрий Ильиных говорит, что если кто-то пожалуется, то такие арт-объекты придется убирать. Скорее всего, в будущем будет много таких случаев.

Однако в решении БГД указано, что речь идет о вновь созданных клумбах. В мэрии отметили, что массового демонтажа таких объектов ждать не придется.

В Барнауле утилизировать шины можно будет в компании «Экопром» – это единственное место, которое их принимает. Потом из них делают коврики и покрытия для детских площадок. К слову, не во всех городах есть такие предприятия.

Ранее «Толк» сообщал, чем вредны батарейки и как их правильно утилизировать.

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