Горняк22: Чем прославились апостолы Петр и Павел и когда их почитают христиане

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Почему апостолы Петр и Павел так почитают христиане, как сложилась их судьба и в какой день учеников Христа поминают верующие

В 2021 году Петров пост закончится 12 июля, в этот же день православные чествуют память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Каждый из них очень почитаем среди христиан.

По сведениям Calend.ru, апостол Петр, был братом апостола Андрея. Он жил с семьей в городе Капернаум и занимался рыболовством. Изначально его звали Симон, а имя Петр, что значит камень, ему дал сам Христос.

Петр был очень привязан к Иисусу и первым безоговорочно поверил в его Божественное посланничество. Также Петр стал одним из самых смелых проповедников Евангелия, прославился многими исцелениями и даже воскресил из мертвых христианку Иоппии по имени Тавифа. Он был дважды заточен в темницы, обрекался на смерть, но каждый раз оказывался спасенным ангелом. Погиб Петр примерно в 57 году, приняв мученическую смерть в Риме. По его же просьбе его распяли вниз головой.

Апостола Павла звали Савл. Он родился в Тарсе, воспитывался при известнейшем иудейском законоучителе Гамалииле и был одним из главных их гонителей апостолов. Его мнение изменило случившееся во время путешествия в Дамаск. Во время него мужчина потерял зрение, не мог есть и пить, но был исцелен одним из учеников Христа. Тогда Павел уверовал в Иисуса и стал проповедником. Он также принял мученическую смерть в Риме при императоре Нероне.

Отметим, что Католическая церковь отпразднует День святых апостолов Петра и Павла 29 июня.

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