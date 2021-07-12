Горняк22: Как жители Алтайского края относятся к обязательной вакцинации от COVID-19

Вакцина. Уколы Фото: телеканал "Толк"

Сотрудники, которых могут обязать поставить вакцину от коронавируса, разделились на тех, кто «за» и тех, кто категорически «против»

Власти Алтайского края рассматривают вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Эта мера может коснуться в первую очередь госслужащих, работников образования, здравоохранения, а также персонал сферы услуг, то есть тех сотрудников, которые чаще всего контактируют с большим количеством людей. «Толк» выяснил, готовы ли представители этих профессий сделать прививки от коронавируса.

Оксана, педагог: «Вакцинация должна быть добровольной»

«В нашей школе сказали, что до июля нужно постараться вакцинироваться. Пока это носит рекомендательный характер. Никто никого не принуждает. Но есть опасение, что к началу учебного года всех сотрудников сферы образования все же заставят привиться. Ничего против вакцинации не имею. Но считаю, что это должно быть добровольно. У меня, например, хроническое заболевание и я боюсь, что прививка от коронавируса негативно отразится на моем здоровье. Проконсультируюсь с врачом, а там будет видно».

27 июня, 15:44

В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

До 1 июля работодатели ряда отраслей должны будут составить списки работников, подлежащих вакцинации и направить их в региональный минздрав

Татьяна, медсестра: «От вакцины хвост не вырастет»

В нашей поликлинике давно обязали всех привиться от коронавируса. Коллектив разделился на тех, кто за и тех, кто категорически против. Хотя большинство уже поставили вакцину. Первыми – врачи-инфекционисты. Я тоже вакцинировалась, и убедила это сделать мужа и родителей. Все же считаю, что вакцинация должна быть делом добровольным. Нужно не навязывать, а объяснять людям, что это необходимо. Чем больше человек получат иммунитет от ковида, тем быстрее мы победим пандемию. Не нужно пугать, что от вакцины «вырастет хвост».

Ирина, госслужащая: «Пока репрессий нет»

Считаю, что вакцинация от коронавируса – дело совершенно бесполезное, но нам ее усиленно навязывают. И хотя еще не принято никакого постановления, обязывающего делать прививки от COVID-19, в нашей организации сотрудников пытаются заставить это сделать, требуют ежедневные отчеты о том, кто привился, и кто планирует. Пока репрессии по этому поводу нет, но если будут жестко настаивать, вероятно, придется уволиться. Заработная плата у меня не такая большая, чтобы жертвовать своим здоровьем.

Дмитрий, детский тренер: «Не хочу рисковать»

Я намерен как можно дольше избегать вакцинации. Считаю, что это не только бесполезно, но и опасно. У моего знакомого после того как он поставил прививку отнялась рука. Мне бы не хотелось рисковать. Вакцина толком не изучена и не понятно, как она скажется на организме впоследствии. Если все же обяжут, не знаю, что буду делать. Наверное, искать обходные пути.

Татьяна, продавец: «Я больше не хочу болеть»

Пока работодатель не заставляет вакцинироваться от ковида, но есть вероятность, что если власти примут соответствующий указ, то все же всех обяжут поставить прививку. Есть коллеги, которые говорят, что если заставят прививаться, они уволятся. Но я в это не верю. Где они потом найдут работу? В прошлом году я тяжело переболела коронавирусом, знаю что это такое. Поэтому сомнений у меня не было. Уже сделала первую дозу. Совершенно не понимаю тех, кто против. Это же обычная прививка. Люди прививаются, и никто еще не умер.

Напомним, о возможной обязательной вакцинации отдельных категорий граждан 5 июля на пресс-конференции сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Она отметила, что проект соответствующего постановления уже подготовлен и находится на согласовании.

Ранее глава региона заявлял, что не хотел бы вводить принудительных мер, но все будет зависеть от того насколько ответственно жители будут соблюдать антиковидные меры.

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