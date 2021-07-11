Горняк22: В Барнауле на два месяца перекроют часть переулка Ядринцева

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Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и заранее выбирать пути объезда данного участка, чтобы не оказаться в тупике

В Барнауле с 20 июля перекроют участок переулка Ядринцева из-за проведения ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-центр администрации города.

Так, переулок будет перекрыт на пересечении с улице Папанинцева с 8.00 20 июля до 17.00 30 сентября.

В связи автобус № 41 будет ходить по следующему маршруту: проспект Ленина – ул.Партизанская – ул.Челюскинцев (ост.»Партизанская»), в обратном направлении: ул.Челюскинцев (ост.»Партизанская») – ул.Партизанская – проспект Ленина, далее – по маршруту.

Ранее в переулке перекрывали участок для проезда в районе пересечения с улицей Песчаной.

ТОЛК