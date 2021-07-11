Горняк22: Депутаты Госдумы Владимир Шаманов своими руками изготовил алтайский сыр

Владимир Шаманов Фото: телеграм-канал Ленина, 59

Руководитель предприятия Ольга Воронкова познакомила гостей с историей завода, рассказала о технологии производства алтайского сыра, а также показала всю линейку продукции, выпускаемой предприятием

Депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов побывал на Алтайском маслосыродельном заводе, сообщает телеграм-канал Ленина, 59.

Вместе с сотрудниками предприятия он принял участие в изготовлении сыра – он сам выполнил парафинирование сырной головки. Также депутат вместе с делегацией попробовал сыр, особо отметив продукт с добавлением пантов алтайского марала.

По словам Шаманова, Алтайский край развивается и двигается вперед благодаря таким предприятиям.

Ранее председатель комитета Госдумы Владимир Шаманов побывал на предприятиях ФНПЦ «Алтай» и Бийском олеумном заводе, предложив ввести отсрочку от армии для молодых сотрудников, которые работают на оборонных предприятиях.

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