Горняк22: В России собственников жилья заставят отвечать за квартирантов

Переезд. Коробки Фото: pexels.com

На рынке аренды жилья могут произойти существенные изменения. Если поправки в Жилищный кодекс примут, то съем квартир может подорожать

Депутаты разработали поправки в Жилищный кодекс, согласно которым собственники квартир будут нести ответственность, если их гости или арендаторы мешают соседям, сообщает РИА «Новости». Также изменения касаются и ремонта в квартире.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, этот законопроект имеется и ряд минусов. Так, он может усложнить поиск квартир для нанимателей, так как владельцы будут делать более тщательный отбор. Это в свою очередь может привести к подорожанию на рынке аренды жилья.

Сейчас собственники не несут ответственность за арендаторов, поэтому они не мотивированы к более тщательному выбору нанимателей.

Ранее сообщалось, что сомнительные квартиранты терроризируют жильцов двухэтажки в Барнауле.

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