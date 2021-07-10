Горняк22: В Алтайском крае 23-летнюю девушку до смерти забили в гостях

Кулаки. Избиение Фото: pexels.com

Девушка приехала в гости к своим знакомым, с которыми у них состоялось застолье с распитием алкоголя. Однако начавшаяся ссора закончилась трагически

23-летнюю девушку до смерти избили во время пьяного застолья в одном из сел Тальменского района. Это произошло 25 июня, сообщили в пресс-службе алтайского следкома.

Обвиняемый – 39-летний местный житель Тальменского района. Именно к нему девушка сама приехала в пятничный июньский вечер и компания устроила посиделки. Однако в какой-то момент, по данным следствия, между мужчиной и девушкой возникла ссора по незначительному поводу.

Хозяин дома жестоко избил свою гостью – на ее теле позже обнаружили множественные удары кулаками по голове и телу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Суд уже избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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