Горняк22: В Новосибирске произошла стрельба в палаточном детском лагере

Стрельба Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, администрация молодежного центра якобы заявила детям, что была учебная тревога, и настаивала, чтобы они не говорили о произошедшем родителям

5 июля в селе Корнилово Новосибирской области четверо подростков устроили стрельбу из ружей в палаточном детском лагере, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел в полевом лагере, в котором находилось около 50 детей со всего Болотнинского района. Место отдыха организовали сотрудники Болотнинского молодежного центра. В лагере дети должны были находиться двое суток. Вечером, когда все были на речке, из леса в лагерь ворвались четверо подростков. Они начали стрелять из ружей в воздух, а также использовать дымовые шашки.

По предварительной информации, в лагерь ворвались воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец» во главе с руководителем Сергеем Космовским. Он рассказал, что у детей с собой было охолощенное оружие – несколько экземпляров автоматов Калашникова и ручной пулемет. По его словам, они сидели в кустах и ждали, когда взрослые покинут лагерь, чтобы якобы научить детей находиться в экстремальных условиях, сообщает «Вести».

«Ворвались четверо подростков, начали стрелять в воздух из списанных ружей и кричать, что лагерь захвачен. Специалисты услышали выстрелы, у всех началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани», – рассказал один из очевидцев.

Следователи проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле ребенок выстрелил в лицо 12-летнему брату. В отношении матери стрелявшего полиция составила протокол о неисполнении родительских обязанностей.

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