Горняк22: Директора барнаульской фирмы осудят за взятки главе минздрава по РА

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Предположительно, руководитель компании дала взятку помощнику главы минздрава по Республике Алтай в его кабинете. Теперь ее ждет суд

Следователи завершили расследование дела в отношении гендиректора барнаульской фирмы, которую обвиняют в даче взятки руководителю минздрава по Республике Алтай, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как стало известно, в июле 2020 года гендиректор в кабинете помощника главы ведомства передала ему коньяк и 240 тыс. рублей за «общее покровительство» и за то, чтобы ее компанию выбрали в качестве поставщика медицинских товаров для системы здравоохранения региона.

По данным «Новостей Горного Алтая» речь идет о директоре фирмы «Альфа Медикал» Ирине Азаровой. Примечательно, что за прошлый год выручка компании значительно возросла – с 18 млн рублей в 2019-м до 82 млн рублей. Всего в разные периоды компания заключила с ведомством 23 контракта на 28,4 млн рублей, с Республиканской больницей – пять контрактов на 14 млн рублей, с Перинатальным центром – 21 контракт на 10,4 млн рублей, Кош-Агачской районной больницей – 50 контрактов на 8 млн. рублей и т. д.

В ходе следствия женщина признала свою вину и способствовала раскрытию дела, выдала правоохранителям информацию о коррупции сотрудников минздрава региона.

Сейчас следователи продолжают расследование коррупционных дел в ведомстве. Дело руководителя фирмы направлено прокурору.

Ранее сообщалось, что коррупционные дела возбуждены в отношении Михаила Алексеева и Галины Дробышевой, которые контролировали новосибирские фирмы «Протэк» и «Простор», а также в отношении Владимира Рогова (фирма «Инвесткредитсервис»). Они поставляли многомиллионное оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом.

О том, что министра Коваленко и Туюнчекова задержали за получение взяток, стало известно 10 марта. По версии следствия, чиновники неоднократно получали деньги от компаний за заключение с ними госконтрактов на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты для нужд местных больниц.

Общая сумма взяток, которые получили высокопоставленные чиновники, по некоторым данным, составляет 16,22 млн рублей.

ТОЛК