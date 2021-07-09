Горняк22: В Анапе полицейские покачали на качелях спящего пьяного мужчину

Полицейские в Анапе Фото: кадр из vk.com

Очевидцы засняли случай на видео, которое быстро стало вирусным в социальных сетях. В полиции Анапы данный факт подтвердили

В Анапе полицейские покачали на качелях пьяного спящего мужчину, пока ожидали приезда скорой помощи, сообщает «Подъем».

В Сети опубликовали видео, на котором сотрудники патрульно-постовой службы в парке качают на качелях пьяного мужчину. Он рассказал полицейским, что ему плохо, и заснул. Сотрудники вызвали ему скорую помощь.

В МВД заявили, что ничего странного они в этом случае не видят.

«Сотрудниками ППС в ходе обхода территории был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Полицейские вызвали скорую и ожидали ее прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету – просто качнули», – ответили в ведомстве.

В Сети назвали видео самым милым, которое можно увидеть за последнее время.

Ранее «Толк» сообщал, что медики откачали мужчин, потерявших сознание у торгового центра Барнаула. Инцидент произошел днем 6 июля в переулке Карева.

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