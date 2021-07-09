Горняк22: Отец обвиняемого в убийстве школьницы читинца не верит в умысел сына

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В суде прокурор также зачитал первоначальные показания строителя, который утверждал, что обвиняемый высказывал угрозы, которые никто всерьез не воспринял

7 июня в Чите во время судебного заседания отец мужчины, которого обвиняют в убийстве девятилетней девочки через входную дверь, отрицает целенаправленность поступка сына, сообщает «Чита.Ру».

«У меня в мозгу не умещается, как это могло случиться. Умышленно убить кого-то он не мог», – рассказал отец обвиняемого во время допроса.

По его словам, сын всегда помогал родителям выполнять тяжелую работу и был воспитанным.

Строители, которые также проходят свидетелями по делу, рассказали, что перед тем, как выстрелить, обвиняемый долго стучал в дверь. По их словам, в тот день отец девочки уехал за ламинатом, в квартире находились двое строителей и дети. В какой-то момент в квартиру начал стучать обвиняемый. Рабочие открыли ему дверь, но из-за неадекватного поведения мужчины вытолкали его из помещения и заперлись. После этого обвиняемый долгое время продолжал в нее колотить.

Мужчины утверждали, что отец девочки, когда вернулся домой, предлагал соседу продолжить разговор, когда он придет в себя.

Напомним, что 17 февраля во время ссоры с соседями по лестничной площадке из-за шума 33-летний житель Читы выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь. Девочка, которая находилась с другой стороны, получила ранения головы и грудной клетки, от которых скончалась на месте. Предсмертное видео погибшей девочки появилось в ее аккаунте в TikTok.

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