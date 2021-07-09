Горняк22: Офисную семиэтажку на «ножках» построят у ТРЦ Galaxy в Барнауле

Проект здания (2019 год) Фото: politsib.ru

Проект доработали после того, как в конце 2019 годаэкспертов не устроила слишком большая для участка площадь здания и отсутствие проезда для пожарной техники

Бизнес-центр высотой в семь этажей возведут возле ТРЦ Galaxy в Барнауле. Об этом сообщает «Амител».

Речь идет о территории по адресу проспект Строителей, 44 – прежде здесь размещалась Барнаульская дистанция пути РЖД.

Впервые проект офисника презентовали на градостроительном совете в конце 2019 года, однако экспертов не устроила слишком большая для участка площадь здания и отсутствие проезда для пожарной техники. Эти замечания разработчики учли.

«Часть объекта мы также поставили на «ножки» (колонны – прим.ред.), в результате парковка разместилась под зданием, появился просторный вход», – отметил руководитель «Мастерская Золотова» Владимир Золотов.

С условием, что уже существующую здесь зеленую зону не будут обносить забором, градсовет одобрил проект.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле построят микрорайон со своим фонтаном и просторным паркингом.

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