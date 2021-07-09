Горняк22: Аграрии и промышленники Алтайского края увеличили прибыль вдвое

Бизнес. График. Мужчина Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

На фоне общего роста финансовых показателей в отрасли убыточные компании в сельском хозяйстве увеличили совокупную сумму убытка в 4,8 раза

Общая прибыль крупных и средних алтайских предприятий в январе-апреле 2021 года составила 32,7 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за эти же месяцы год назад. Аграрии и промышленники увеличили свои показатели вдвое, следует из данных Алтайкрайстата.

По информации ведомства 442 компании получили прибыль в 35,3 млрд рублей, а 208 сработали в убыток на общую сумму 2,6 млрд.

Предприятия сельского хозяйства получили прибыль почти в 6,4 млрд рублей, или в два раза больше, чем год назад за это же время. Такой же рост и у производственных компаний – промышленники заработали 17,4 млрд.

Вместе с тем в этих же отраслях часть предприятий сработали с убытком: в сельском хозяйстве его общий размер составил 385 млн (в 4,8 раза больше, чем в январе-апреле 2020 года), а в промышленности – 645,7 млн (это на треть меньше, чем за год до этого).

В целом убыточными за первые четыре месяца 2021 года оказались отрасли строительства, транспортировки, недвижимости, культуры, спорта, досуга.

Напомним, аграрии и промышленники еще в прошлом году начали наращивать финансовые показатели. Несмотря на пандемию, год в экономическом смысле оказался для них успешным. Сельхозпредприятиям сыграла на руку еще и конъюнктура рынка – стоимость зерновых была высокой, и они смогли успешно продать продукцию.

Прибыль крупных и средних промпредприятий в 2020 году выросла на 12%. Чистый доход аграриев совокупно составил 22 млрд рублей – на 60% больше, чем в 2019-м. Рентабельность сельхозпроизводства составила рекордные 33%, рассказывал ранее министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

ТОЛК