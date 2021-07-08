Горняк22: Автомобиль, мотоцикл и две постройки сгорели в алтайском селе из-за грозы

Пожар. Пожарная машина Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

С начала года в Алтайском крае произошло 7054 пожара. Силами ГУ МЧС по Алтайскому краю при пожарах спасены 311 человек

Накануне, 6 июля, в селе Безрукавка Рубцовского района произошел серьезный пожар – загорелись сарай, гараж, а также автомобиль «ВАЗ-105» и мотоцикл, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прибывшие на место спасатели отстояли жилые помещения и не допустили перехода огня на соседние строения. Также они успели эвакуировать два газовых баллона.

Одна из возможных причин пожара – грозовой разряд.

Также за минувшие сутки в районе железнодорожного вокзала в поселке Благовещенка горели бесхозные металлические платформы с деревянными настилами. В результате пожара поврежден деревянный настил трех ж/д платформ.

В Алтайском крае до 9 июля местами ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).

Ранее сообщалось, что на Алтайский край 6 июля налетел настоящий ураган с грозами и дождем. В некоторых районах Барнаула он повалил деревья и сорвал обшивку с домов.

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