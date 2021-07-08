Горняк22: В Барнауле построят современный IT-парк с помещениями-трансформерами

Пролетарская, 115 Фото: Алтайский портал недвижмости

Сейчас 30 небольших и шесть крупных IT-компаний уже готовы стать арендаторами помещений. Таким образом, заполняемость здания уже достигла 80%

В Барнауле на улице Пролетарской, 115, планируют построить современный IT-парк, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Согласно проекту, на первом этаже здания расположится вестибюль, общепит и игровые комнаты для детей. Второй отдадут под учебно-событийный центр и конференц-залы. Еще шесть уровней займут рабочие помещения. Примечательно, что подсобки и коммуникации займут место в середине здания. Вокруг них появится коридор, а вдоль окон разместятся офисные помещения. При этом помещения будут трансформерами – арендатор сможет самостоятельно спланировать, зонировать и оборудовать площадь для себя.

Проект IT-парка инициировал местный предприниматель, создатель цифровых компаний «Митра» и Freematiq Денис Газукин. Техническая документация данного проекта уже готова. Сейчас ведется поиск соинвесторов, а далее начнется реализация проекта.

Стоит отметить, что ранее Газукин уже пытался реализовать подобный проект в Барнауле. Однако, проработав около трех лет, он закрылся. Причиной тому стала убыточность этого проекта.

Учебный центр Digital Space открылся в начале 2017 года. Он был создан для подготовки ИТ-кадров. В центре преподавали дисциплины, связанные с ИТ – программирование на разных языках, SEO, интернет-маркетинг и так далее. Занятия вели специалисты-практики, работающие в барнаульских фирмах, а также приглашенные педагоги.

В центре прошли обучение порядка 150 человек, большая часть трудоустроились по специальности, пишет Алтапресс.

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